Ретельне прибирання шкодить здоров’ю, – вчені

Науковці з Американської асоціації сприяння розвитку науки в Бостоні довели, що ретельне прибирання може нашкодити людині.

Вони з’ясували, що багато хвороб виникають не через бруд чи пил, а через надмірну стерильність.

Сучасний ринок пропонує величезну кількість чудодійних миючих засобів, які здатні відмити все. Однак вчені вважають, що надмірне прибирання може завдати чималої шкоди здоров'ю. Адже в результаті обробки приміщення миючими засобами знищуються корисні бактерії, які є частиною імунної системи людини.

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За результатами дослідження, люди, які педантично ставляться до чистоти вдома – частіше хворіють на бронхіальну астму.

Крім того, фахівці не рекомендують стерилізувати приміщення, де є маленька дитина. Для нормального розвитку дитини їй потрібні маленькі "дози" бактерій, з якими її організм повинен боротись.

Однак з іншого боку, зовсім відмовитись від прибирання і особистої гігієни не треба. Вчені переконують, що все має бути в межах розумного.