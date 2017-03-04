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Ретельне прибирання шкодить здоров’ю, – вчені

11:35, сьогодні 1026 Читать новость на русском
Ретельне прибирання шкодить здоров'ю
Ретельне прибирання шкодить здоров'ю / hnb.com.ua

Науковці з Американської асоціації сприяння розвитку науки в Бостоні довели, що ретельне прибирання може нашкодити людині.

Вони з’ясували, що багато хвороб виникають не через бруд чи пил, а через надмірну стерильність.

Сучасний ринок пропонує величезну кількість чудодійних миючих засобів, які здатні відмити все. Однак вчені вважають, що надмірне прибирання може завдати чималої шкоди здоров'ю. Адже в результаті обробки приміщення миючими засобами знищуються корисні бактерії, які є частиною імунної системи людини.

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За результатами дослідження, люди, які педантично ставляться до чистоти вдома – частіше хворіють на бронхіальну астму.

via GIPHY

Крім того, фахівці не рекомендують стерилізувати приміщення, де є маленька дитина. Для нормального розвитку дитини їй потрібні маленькі "дози" бактерій, з якими її організм повинен боротись.

Однак з іншого боку, зовсім відмовитись від прибирання і особистої гігієни не треба. Вчені переконують, що все має бути в межах розумного.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я
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