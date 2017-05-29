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Роберт Паттінсон знявся у стильній фотосесії для глянцю: фото

21:06, сьогодні 343 Читать новость на русском
Роберт Паттінсон
Роберт Паттінсон / Фото з відкритих джерел

Відомий актор та зірка фільму "Сутінки" Роберт Паттінсон знявся у фотосесії для французького журналу Crash.

Фотографії зі зйомки опублікував на своїй сторінці в Instagram фотограф Андрей Скок. Окрім стильної фотосесії, актор також дав велике інтерв’ю про своє життя та майбутні творчі плани.

"З кожною зйомкою я думав, що можливо, це в останній раз, і тоді мені хотілося грати краще. Я не думав, що скажу "це те, чим я хочу займатися". Але тепер я не можу уявити себе в іншій області", – розповів актор.

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Паттінсон також розповів, що у вільний час він любить читати та гулялти зі своєю собакою.

"Я взагалі нічого не роблю! Я справжній домосід", – переконує Паттінсон.

Теги: LifeStyle Кіно
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