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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Росія не готова до війни, – Огризко

00:29, сьогодні 689 Читать новость на русском
Володимир Огризко
Володимир Огризко / Радіо "Свобода"

Не можна забути і пробачити Кремлю 10 тисяч замордованих українців.

Таку заяву зробив екс-міністр закордонних справ (2007-2009) Володимир Огризко в ефірі "5 каналу".

"Ми не повинні відступати. Ми повинні робити все, щоб агресор відступав. Бо правда і міжнародне право на нашому боці. А нам пропонують про це все забути і подарувати Росії 10 тисяч замордованих українців, розбомблений Донбас, анексований Крим. За що? За теоретичну обіцянку, що вони стануть гарантами нашої безпеки", – підкреслив він.

Огризко зазначив, що після того, як європейські політики відвідали зону АТО – у них починають відкриватися очі, тож тиск на Україну з боку Заходу зменшується.

На Заході усі тремтять, що Путін буде щось робити. Він не буде нічого робити, тому що він не може нічого робити. У нього не вистачить можливостей ні матеріальних, ні військових, ні навіть психологічних для того, щоб розпочати війну. Росія не готова до війни, вона здатна лише на локальні конфлікти,
– додав політик.

Читайте також: СБУ відреагувала на скандальну заяву президента Молдови про "російський" Крим

Теги: Україна Політика Новини Росії Україна-Росія АТО Війна на Донбасі
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