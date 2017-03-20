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Росія вважає власників "паспортів ЛДНР" все-таки громадянами України

07:26, сьогодні 184 Читать новость на русском
Росія не поспішає наділяти привілеями власників фейкового громадянства
Росія не поспішає наділяти привілеями власників фейкового громадянства "ЛДНР" / Дурдом

Влада Росії не спростила для жителів "ДНР" і "ЛНР" порядок перебування на території країни. Тож власники "паспортів" сепаратистів у Росії прирівняні до громадян України і раз на 90 днів зобов'язані залишати РФ.

Про це повідомляє "РБК" з посиланням на джерела МВС та Держдумі Росії.

Джерело видання зазначило, що в указі президента Росії Володимира Путіна мовиться про мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей України. Тож для них повинні діяти ті ж правила, що й для громадян України.

"Указ був підписаний, а підзаконні акти відомства не виробили ще", – додав російський парламентар.

Водночас заступник керівника управління з питань міграції ГУ МВС РФ Володимир Іванов підтвердив, що Росія вважає власників паспортів "ЛНР" і "ДНР" "все одно іноземцями, громадянами України".

Видання додає, що в МВС Росії не відповіли на офіційний запит журналістів про те, якими документами регулюється перебування власників паспортів "ДНР" і "ЛНР" в Росії.

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Проте, як розповів виданню один з бойовиків "ДНР", "на практиці при проходженні кордону власники "паспортів" "ДНР" і "ЛНР" не заповнюють міграційну карту" при в'їзді в Росію.

Теги: Україна Політика Україна-Росія Війна на Донбасі українці
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