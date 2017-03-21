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Російські зірки влаштували тисняву на концерті українського гурту

10:25, сьогодні 2506 Читать новость на русском
Український гурт
Український гурт "Грибы" / kuda-sochi.ru

Популярний український гурт "Грибы" 18 березня відіграли незапланований концерт в нічному клубі Москви.

Російські VIP-відвідувачі влаштували тисняву, щоб послухати музикантів. Елітний клуб був переповнений – бракувало місця в залі, гардеробі, а черга в туалет розтягнулась на весь час виступу.

Забронювати столик, як пишуть ЗМІ, можна було за 250 тисяч рублів (близько 117 тис. грн).

Серед відомих зірок, на концерт прийшли співачка Глюкоза, учасник Comedy Club Олександр Ревва, дружина олігарха Олександра Лебедєва і зірка "Дому-2" Ольга Бузова.

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Гурт "Грибы" наразі перебуває в масштабному турі російськими містами. Проте музиканти відіграють декілька концертів в Україні. Зокрема, в Кривому Розі, Запоріжжі, Полтаві, Чернівцях, Житомирі та в Буковелі.


Довідка: "Грибы" – український гурт, заснований в Києві в 2016 році. У його склад входять засновник лейблу Kruzheva Юрій Бардаш, репери Ілля Капустін (4atty aka Tilla) і Симптом НЖН. 28 квітня 2016 року "Грибы" опублікували на YouTube свій перший кліп "Інтро", який менше, ніж за місяць набрав мільйон переглядів. 10 березня 2017 року вийшов черговий, вже четвертий, кліп "Тает лед", який відразу ж вийшов на перше місце в розділі "набирають популярність" на YouTube, і за тиждень набрав більше десяти мільйонів переглядів. "Грибы" не дають інтерв'ю і не беруть участі у фотосесіях.

Теги: LifeStyle Новини Росії Музика Культура
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