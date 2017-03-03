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Російський кандидат на Євробачення несподівано заговорив про "братський народ"

16:08, сьогодні 1495 Читать новость на русском
Співак Олександр Панайотов
Співак Олександр Панайотов / kp.ru

Співак Олександр Панайотов, який є ймовірним представником Росії на пісенному конкурсі Євробачення-2017, зробив несподівану заяву про український та російський народи.

Артист переконаний, що конкурсант від Росії повинен виконати "об'єднуючу російський і український народи пісню", пише ТАСС. При тому музикант наголосив, що народи є "братськими".

Подібний захід має бути добре продуманим. Якщо їхати, то тільки з якоюсь об'єднуючою наші братські народи піснею,
– заявив він.

До того ж, Панайотов назвав "дивним" проведення Україною конкурсу на фоні війни на Донбасі.

Нагадаємо, раніше низька російських артистів закликали бойкотувати проведення Євробачення-2017 в Києві, адже для багатьох із них виїзд в Україну заборонений.

А от Кремль висловив стурбованість за безпеку представника РФ в Києві на "Євробаченні". Таку заяву зробив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Україну на міжнародному конкурсі буде представляти популярний гурт O.Torvald.

 

Теги: LifeStyle Музика Євробачення-2017 Культура Новини Росії
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