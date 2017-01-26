Російський політик розповів, як повернути Донбас без війни

Україна може висунути альтернативу Мінським домовленостям щодо врегулювання бойових дій на Донбасі.

Таку думку висловив російський опозиційний політик Ілля Пономарьов у інтерв'ю "Апострофу".

"Потрібно представити пакет пропозицій, який би замінив собою Мінські угоди, які, очевидно, вже давно не працюють. Зараз той момент, коли такий пакет був би прохідним, він цілком міг би лягти в основу дій Сполучених Штатів, в тому числі щодо Москви, якщо, звичайно, він буде розумно написаний. Я б на місці України запропонував би конструкцію, протилежну тому, що написано в Мінських угодах: не великий автономний статус територій, а пряме управління ними з Києва; не швидкі вибори, а тривалий мораторій на проведення виборів усіх рівнів", – вважає Пономарьов.

За словами політика, офіційний Київ міг би також припинити кровопролиття на Донбасі, "перекупивши" бойовиків на сторону Україні.

Я вважаю, що там доведеться зробити те, що зараз викликає у вас в суспільстві сильний опір – треба лідерів бойовиків перекупити на свою сторону. Їм треба дати вихід з цієї ситуації, а не заганяти їх в кут, інакше ця кров буде литися довго. Їм має бути вигідно перейти з російської сторони на українську,

– каже він.

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