Російський політолог озвучив основне побоювання Кремля щодо України

Найближчим часом Росія не буде починати масштабний наступ в Україну, адже Володимиру Путіну бракує ресурсів.

Таку думку висловив російський політолог Дмитро Орєшкін в ефірі "Еспресо.TV".

"Зараз у Росії грошей мало, дипломатичні ресурси виснажені, імідж і витрати процесу формування "Новоросії" вичерпані, немає ні людських, ні військових, технічних, ні фінансових ресурсів для серйозного конфлікту на Донбасі так званої "ДНР" з Україною", – зазначив він.

Орєшкін додав, що як тільки президент Росії Володимир Путін відкрито почне воювати на Донбасі, він втратить можливість домовитися з президентом США Дональдом Трампом.

Та й Кремль не має зараз ресурсів ввести війська РФ на територію України. Тому швидше за все, Росія буде продовжувати дрібницями отруювати життя Україні.

Основне завдання Кремля – не дозволити Україні реалізувати сценарій демократичного і економічного зростання. Щоб не виявилося, що Україна росте швидше, ніж Росія,

– вважає політолог.

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