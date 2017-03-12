Російський співак поголився налисо: з'явилися фото

Діма Білан поголив голову налисо, що викликало в мережах багато обговорень. ЗМІ подейкують, що співак може бути хворий на рак, або на інше захворювання.

Одним з джерел про це повідомляє Tabloid.

Діма Білан давно натякав, що захворів, пов'язуючи це проблемами з шлунком. Також артист останнім часом різко схуд, проте він заявив, що минулого літа перейшов на сироїдіння.

Але кардинальна зміна образу відомого російського співака лише підігріла чутки шанувальників, про те, що Білан має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Також Білан сам зізнався, що опинився недавно в лікарні, бо захворів. За його словами, настав час зайнятися здоров'ям.

Офіційного підтвердження діагнозу Діми Білана немає.

#димабилан #ранеебылранен Допис, поширений bilanofficial (@bilanofficial) Бер 11, 2017 о 7:03 PST

#билан #димабилан #bilan #dimabilan Допис, поширений bilanofficial (@bilanofficial) Бер 11, 2017 о 2:33 PST

#билан #димабилан #bilan #dimabilan Допис, поширений bilanofficial (@bilanofficial) Бер 11, 2017 о 2:33 PST

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