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Російський співак поголився налисо: з'явилися фото

12:20, сьогодні 1444 Читать новость на русском
Діма Білан
Діма Білан / Instagram/ @bilanofficial

Діма Білан поголив голову налисо, що викликало в мережах багато обговорень. ЗМІ подейкують, що співак може бути хворий на рак, або на інше захворювання.

Одним з джерел про це повідомляє Tabloid.

Діма Білан давно натякав, що захворів, пов'язуючи це проблемами з шлунком. Також артист останнім часом різко схуд, проте він заявив, що минулого літа перейшов на сироїдіння.

Але кардинальна зміна образу відомого російського співака лише підігріла чутки шанувальників, про те, що Білан має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Також Білан сам зізнався, що опинився недавно в лікарні, бо захворів. За його словами, настав час зайнятися здоров'ям.

Офіційного підтвердження діагнозу Діми Білана немає.

#димабилан #ранеебылранен

Допис, поширений bilanofficial (@bilanofficial)

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Допис, поширений bilanofficial (@bilanofficial)

#билан #димабилан #bilan #dimabilan

Допис, поширений bilanofficial (@bilanofficial)

#димабилан #Билан #питер #жизнь / #dimabilan #bilan #Stpete #life

Допис, поширений bilanofficial (@bilanofficial)

Читайте також: "Без нього зоопарк був би неповним": в мережі висміюють нове "громадянство" Джигурди

Теги: LifeStyle Діма Білан
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