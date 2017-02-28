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Російського актора Караченцова госпіталізовано після жахливої ДТП

06:08, сьогодні 1082
Микола Караченцов потрапив у серйозну ДТП
Микола Караченцов потрапив у серйозну ДТП / Соцмережі

Відомий радянський і російський актор Микола Караченцов разом з родичами потрапив у шокуючу аварію у Підмосков'ї.

Як повідомляє російська інформаційна агенція "Інтерфакс" з посиланням на джерела у правоохоронних органах, внаслідок зіткнення автомобілів Toyota та "Газель" пасажирів першої (Микола Караченцов, його родичка та медсестра) було екстрено доправлено до найближчої клініки з черепно-мозковими травмами.

Згодом син підтвердив факт ДТП, щоправда інших деталей не повідомив.

За інформацією поліції, в результаті аварію отримала травми лише одна людина.

Зауважимо, що у мережі вже виклали відео з місця аварії.

На кадрах видно, що автомобіль Toyota Highlander, який зіткнувся з вантажівкою "Газель", вилетів на узбіччя та перекинувся.

Додамо, що Микола Караченцов знаходився на пасажирському сидінні.

Як відомо, в 2005 році Караченцов також потрапив у жахливу ДТП та отримав травму голови, після чого більше не повернувся на сцену.

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Теги: LifeStyle Кіно Аварії та ДТП Новини Росії
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