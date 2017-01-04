Рятувальники зняли з дрейфуючих крижин 18 рибалок

В акваторії Каховського водосховища поблизу міста Дніпрорудне (Запорізька область) відірвалась крига, на якій виявилися рибалки. Ще одна дрейфуюча крига з рибалками була на Київському водосховищі.

Як повідомили у ДСНС, навпроти м. Дніпрорудне в 300 м від берегової лінії в районі міської пристані на рибальському човні з криги було знято 9 чоловік. Також, навпроти с. Балки в 2000 м від берега на човні зняли з криги та вивезли на берег ще 3 людини.

Загалом врятовано 12 чоловік, яким медична допомога не знадобилась.

Згодом на Київському водосховищі (поблизу ГЕС) внаслідок скиду води утворилась пробоїна поблизу берегової лінії. На кризі, відірваними від берега, опинились 6 рибалок. За допомогою човна та драбини рятувальники створили перехід з криги на берег та доправили 6 громадян на берег.

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