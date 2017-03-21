Садовий вказав на цікавий момент у питаннях сміття та підозр від ГПУ

Міський голова Львова та очільник "Самопомочі" Андрій Садовий переконаний, що проблеми міста зі сміттям та ймовірне оголошення йому підозри можуть зникнути за однієї умови.

Про це він розповів в ефірі 24 Каналу.

Все це може бути припинено за одну секунду, якщо "Самопоміч" поміняє свою позицію у парламенті. Тоді всі проблеми міста Львова зникнуть. І питання сміття зникне, і питання кримінальних проваджень. Такі реалії нашого часу,

– сказав Садовий.

За словами очільника "Самопомочі", ніхто не думав, що така ситуація буде можливою після 2014 року.

Але, бачите, це стає можливим в наш час,

– додав Садовий.

Нагадаємо, 16 березня генпрокурор Юрій Луценко підтвердив, що Садового можуть відсторонити від посади, якщо йому вручать підозру щодо недбалості зі смертельними випадками. Йдеться про справу загибелі трьох людей на Грибовицькому звалищі, коли на них упали тонни сміття під час гасіння пожежі.



Водночас раніше журналісти оприлюднили "темник" Адміністрації Президента, в якому нардепам фракції БПП пропонують публічно критикувати позицію Андрія Садового щодо блокування торгівлі з окупованими територіями.