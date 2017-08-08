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Дитяча надія: "Samsung Electronics Україна" підвела підсумки соціального проекту для онкохворих дітей

12:05, сьогодні 41 Читать новость на русском
"Samsung. Надія для дітей" / csrjournal.com

Компанія "Samsung Electronics Україна" провела соціальну ініціативу "Samsung. Надія для дітей", запрошуючи усіх бажаючись долучитись до проекту для допомоги онкохворим дітям.

Проект був реалізований в рамках веломарафону Караван Дружби Республіки Кореї і України з нагоди 25-ої річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною і Кореєю і XXIII Зимових Олімпійських ігор у Кореї та проходив з 24 по 30 липня 2017 року.

За підсумками соціального проекту "Samsung. Надія для дітей", президент компанії "Samsung Electronics Україна" пан Джей Сул Ю вручив представнику фонду допомоги онкохворим дітям "КРАБ" Ларисі Лавренюк сертифікат на суму 200 тисяч гривень, а також 15 планшетів.

Гроші та планшети передаються фонду "КРАБ" для використання у відділенні дитячої онкології Національного інституту раку. Одночасно на лікуванні перебуває до 50 дітей різного віку. Середній термін перебування дитини становить від 6 місяців до 2 років. За цей час вони відстають від шкільної програми, а це додаткове психологічне навантаження для них після лікування. Тому компанія передала 15 нових планшетів, які будуть використовуватися з метою продовження навчання за шкільною програмою під час лікування.

Ініціатива компанії "Samsung" не тільки дає можливість отримання препаратів – отримання надії на своєчасне лікування, а й дозволяє долучити багато людей до благодійної допомоги. Показати, що допомогти може кожен і зробити це можна цікаво та з користю для себе. "Надія для дітей" є не тільки в лікуванні. "Samsung" завжди просуває ідею навчання. В цьому проекті ми теж думаємо про такий розвиток,
– сказала представник фонду допомоги "КРАБ" Лариса Лавренюк.

Сам веломарафон стартував 24 липня у столиці. 9 українських та 15 корейських спортсменів почали заїзд з Михайлівської площі і вирушили в тур по Україні.

Кожен охочий мав змогу долучитись до благодійності і підтримати проект "Samsung. Надія для дітей". Для участі у заході потрібно було відвідати велозону Samsung на центральних площах Кропивницького, Миколаєва, Одеси та Києва і спробувати свої сили в міні-заїзді протягом однієї хвилини. Кожна подолана тисяча метрів на цій велозоні від "Samsung Electronics Україна" автоматично нараховувала до фонду допомоги онкохворим дітям "КРАБ" 1 000 гривень.

Учасників з найкращими результатами чекали призи. Найшвидший учасник отримував фірмову чашку в нагороду за рекордну дистанцію протягом хвилини. Також кожен учасник заїзду отримував стікер з унікальним номером для подальшого розіграшу розумного годинника Samsung Gear S3.

Фінал веломарафону відбувся на літній естраді в столичному Маріїнському парку 30 липня. Для гостей свята виступали українські і корейські артисти.

Теги: Новини Києва
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