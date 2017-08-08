Дитяча надія: "Samsung Electronics Україна" підвела підсумки соціального проекту для онкохворих дітей

Компанія "Samsung Electronics Україна" провела соціальну ініціативу "Samsung. Надія для дітей", запрошуючи усіх бажаючись долучитись до проекту для допомоги онкохворим дітям.

Проект був реалізований в рамках веломарафону Караван Дружби Республіки Кореї і України з нагоди 25-ої річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною і Кореєю і XXIII Зимових Олімпійських ігор у Кореї та проходив з 24 по 30 липня 2017 року.

За підсумками соціального проекту "Samsung. Надія для дітей", президент компанії "Samsung Electronics Україна" пан Джей Сул Ю вручив представнику фонду допомоги онкохворим дітям "КРАБ" Ларисі Лавренюк сертифікат на суму 200 тисяч гривень, а також 15 планшетів.

Гроші та планшети передаються фонду "КРАБ" для використання у відділенні дитячої онкології Національного інституту раку. Одночасно на лікуванні перебуває до 50 дітей різного віку. Середній термін перебування дитини становить від 6 місяців до 2 років. За цей час вони відстають від шкільної програми, а це додаткове психологічне навантаження для них після лікування. Тому компанія передала 15 нових планшетів, які будуть використовуватися з метою продовження навчання за шкільною програмою під час лікування.

Ініціатива компанії "Samsung" не тільки дає можливість отримання препаратів – отримання надії на своєчасне лікування, а й дозволяє долучити багато людей до благодійної допомоги. Показати, що допомогти може кожен і зробити це можна цікаво та з користю для себе. "Надія для дітей" є не тільки в лікуванні. "Samsung" завжди просуває ідею навчання. В цьому проекті ми теж думаємо про такий розвиток,

– сказала представник фонду допомоги "КРАБ" Лариса Лавренюк.

Сам веломарафон стартував 24 липня у столиці. 9 українських та 15 корейських спортсменів почали заїзд з Михайлівської площі і вирушили в тур по Україні.

Кожен охочий мав змогу долучитись до благодійності і підтримати проект "Samsung. Надія для дітей". Для участі у заході потрібно було відвідати велозону Samsung на центральних площах Кропивницького, Миколаєва, Одеси та Києва і спробувати свої сили в міні-заїзді протягом однієї хвилини. Кожна подолана тисяча метрів на цій велозоні від "Samsung Electronics Україна" автоматично нараховувала до фонду допомоги онкохворим дітям "КРАБ" 1 000 гривень.

Учасників з найкращими результатами чекали призи. Найшвидший учасник отримував фірмову чашку в нагороду за рекордну дистанцію протягом хвилини. Також кожен учасник заїзду отримував стікер з унікальним номером для подальшого розіграшу розумного годинника Samsung Gear S3.

Фінал веломарафону відбувся на літній естраді в столичному Маріїнському парку 30 липня. Для гостей свята виступали українські і корейські артисти.