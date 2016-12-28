"Саутгемптон" і "Тоттенхем" закриють 18 тур Прем’єр-ліги
Фаворит дня 07:46, сьогодні 9 Читать новость на русском
В Англії триває футбольний марафон і закінчується 18 тур Прем’єр-ліги.
З високою ймовірністю на десерт нас чекає мирова. Лише 3,15 на такий підсумок. А шанси суперників на перемогу практично рівні з невеликою перевагою гостей. Що цікаво, саме на виїзді команди здобули перемоги в очному протистоянні в попередньому сезоні.
Цього ж разу найбільш ймовірним підсумком зустрічі є нічия: 1:1. Цінник такого результату – 5,5.
У поточному сезоні "Саутгемптон" добре грає в рідних стінах – 3 очки із "Сент-Моріса" вивіз тільки лідер чемпіонату "Челсі". А от "шпори" спробують виправити сумну гостьову статистику – 3 місяці без виїзних перемог.
Матч розпочнеться сьогодні о 21:45
Джерело: 24 Канал
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