"Саутгемптон" і "Тоттенхем" закриють 18 тур Прем’єр-ліги

В Англії триває футбольний марафон і закінчується 18 тур Прем’єр-ліги.

З високою ймовірністю на десерт нас чекає мирова. Лише 3,15 на такий підсумок. А шанси суперників на перемогу практично рівні з невеликою перевагою гостей. Що цікаво, саме на виїзді команди здобули перемоги в очному протистоянні в попередньому сезоні.

Цього ж разу найбільш ймовірним підсумком зустрічі є нічия: 1:1. Цінник такого результату – 5,5.

У поточному сезоні "Саутгемптон" добре грає в рідних стінах – 3 очки із "Сент-Моріса" вивіз тільки лідер чемпіонату "Челсі". А от "шпори" спробують виправити сумну гостьову статистику – 3 місяці без виїзних перемог.

Матч розпочнеться сьогодні о 21:45