  • укр
  • рус
07:55
28 груд 2016
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Еліксир молодості Путіна. В Росії палять Біблію
Вєсті Кремля
21:01, 27 грудня
Вєсті.UA. Повернення
Вєсті.UA
20:42, 27 грудня
Політичні підсумки 2016 року: як і які закони приймали депутати
ЦРУ
22:47, 27 грудня
Випуск новин за 23:00: Евакуація ОБСЄ. Прогнози астрологів
Випуск новин
23:48, 27 грудня
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня
Телеканал новин 24 Програми Фаворит дня
ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Саутгемптон" і "Тоттенхем" закриють 18 тур Прем’єр-ліги

Фаворит дня 07:46, сьогодні 9 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

В Англії триває футбольний марафон і закінчується 18 тур Прем’єр-ліги.

З високою ймовірністю на десерт нас чекає мирова. Лише 3,15 на такий підсумок. А шанси суперників на перемогу практично рівні з невеликою перевагою гостей. Що цікаво, саме на виїзді команди здобули перемоги в очному протистоянні в попередньому сезоні.

Цього ж разу найбільш ймовірним підсумком зустрічі є нічия: 1:1. Цінник такого результату – 5,5.

У поточному сезоні "Саутгемптон" добре грає в рідних стінах – 3 очки із "Сент-Моріса" вивіз тільки лідер чемпіонату "Челсі". А от "шпори" спробують виправити сумну гостьову статистику – 3 місяці без виїзних перемог.

Матч розпочнеться сьогодні о 21:45

Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
26 грудня, 22:01 Как выглядел бы 2016 год в соцсетях
26 грудня, 20:38 "Лучшие в 2016 году": выберите лучших футбольных персон года Украины
Криминальная
27 грудня, 22:35 Криминальная "юстиция" может стать официальной
Андрій Довбенко 1139
Дивні
27 грудня, 22:30 Дивні "полонянки" Савченко, Росія вважає Євромайдан "держпереворотом", – головне за добу
1576
Перемога-2016: неймовірний успіх українців на Паралімпіаді в Ріо
27 грудня, 21:15 Перемога-2016: неймовірний успіх українців на Паралімпіаді в Ріо
Наталя Сколоздра 1 575
Ляшко грубо обізвав Зеленського після пародії "95 кварталу"
 13 листопада , 15:49 48
Кремль зробив сенсаційну заяву щодо України
23 жовтня , 14:00 4
Парасюк зробив гучну заяву і оголосив про вихід з УКРОПу
 6 серпня , 12:29 27
Матч "Динамо" – "Наполі": кого вважають фаворитом
 13 вересня , 09:07
Україна-Туреччина: чи отримає команда Шевченка дебютну перемогу
 6 жовтня , 07:20
ЧС-2018: чим підопічні Андрія Шевченка вразили букмекерів
 7 листопада , 07:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук