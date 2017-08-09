СБУ перевіряє російського репера Баста за гастролі в анексованому Криму

Російському реперу Баста (справжнє ім'я – Василь Вакуленко), який неодноразово давав концерти в анексованому Криму, можуть заборонити в'їжджати на територію України.

СБУ опрацювала звернення депутата Антона Геращенко щодо порушення музикантом чинного законодавства України.

У відповіді СБУ зазначається, що Державна прикордонна служба України інформувала відомство про порушення громадянином Росії Вакуленко правил перетину державного кордону України, правил в'їзду на тимчасово окуповану територію України, і виїзду з неї.

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Баста неодноразово відвідував анексований Крим, про що повідомляє сайт "Миротворець". Однак це не завадило йому успішно відіграти концерт 17 червня у Києві у клубі Stereo Plaza. Тоді в СБУ це пояснили тим, що Баста не був внесений до списку осіб, яким було заборонено в'їзд в нашу країну. Наступний концерт Басти в Києві запланований на 1 грудня 2017 року.

Документ опублікувало видання "Апостроф".

"З огляду на, що візити Вакуленко в Україні створюють передумови до дестабілізації суспільної ситуації в державі, Службою безпеки України розглядається питання винесення відносно вказаної особи постанови про заборону в'їзду в Україну на підставі ст.13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", – йдеться в документі.

Довідка: іноземні артисти, приїжджаючи з гастролями до анексованого Росією Криму через закриті Україною пункти пропуску, порушують українське законодавство. Деякі з артистів, які виступили на анексованій території або висловилися на підтримку російської анексії Криму, втратили можливість виступати на материковій Україні.



В українському МЗС 25 липня 2016 року опублікували звернення, в якому застерегли іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок до Криму.