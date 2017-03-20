00:15
20 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путінське загострення Аксьонова. Поклонська викликає духів
Вєсті Кремля
20:52, 18 березня
Вєсті.UA. Жир. Остання з Гонтарєвих.
Вєсті.UA
20:19, 18 березня
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, 17 березня
Випуск новин за 17:00: Евакуація в Сирії. Проплачений мітинг у Москві
Випуск новин
18:46, 19 березня
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Курйози
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Секс на благо панд: порнографічний ресурс запустив благодійну акцію (18+)

00:11, сьогодні 39 Читать новость на русском
Панди
Панди / Скрін з відео

Сайт PornHub запропонував займатися сексом в костюмах панд і знімати це на відео.

Про це повідомляє Mashable.

На думку представників сайту, такі ролики не тільки звернуть увагу на вимирання бамбукових ведмедів, але і допоможуть їм частіше розмножуватися. У відео вони закликають знімати відеоконтент для збереження популяції.

Дослідники виявили, що, коли панди дивляться своє "панда-порно", вони отримують імпульс для розмноження. Проблема з таким процесом полягає у тому, що самка готова до сексу лише кілька днів на рік.

Науковцям не вистачає відеороликів та кадрів гарної якості з таким відеозмістом, тому PornHub пропонує людям зняти авторське "панда-порно", щоб спонукати панд до розмноження.

Окрім візуальної допомоги пандам, представники ресурсу пообіцяли перераховувати у фонд допомоги цим тваринам по 100 доларів за кожен опублікований на сайті ролик і по центу за кожен перегляд протягом місяця.

Зараз на сайті PornHub більше двохсот роликів з ключовим словом Panda, кожен з яких зібрав десятки тисяч переглядів.

Теги: LifeStyle Порно Секс Курйози світ тварин
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Розіп’ясти Насірова, замурувати
19 березня, 23:01 Розіп’ясти Насірова, замурувати "Сбербанк" та обібрати Ахметова: головне за тиждень
Наталія Косякова 332
Головні новини 19 березня: Річниця окупації,
19 березня, 22:21 Головні новини 19 березня: Річниця окупації, "українські" політики в Криму і конфуз Трампа
701
19 березня, 22:09 "Красуня і Чудовисько": всім знайома історія з новим вражаючим антуражем
Юлія Ліпенцева 377
Найкумедніші меми тижня: Насіров на волі,
19 березня, 20:01 Найкумедніші меми тижня: Насіров на волі, "перевтілення" Савченко і знову Джигурда
1802
Радянське виховання не так просто вичистити з наших голів
19 березня, 19:07 Радянське виховання не так просто вичистити з наших голів
Блог Соцмережі 1871
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук