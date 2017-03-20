Секс на благо панд: порнографічний ресурс запустив благодійну акцію (18+)

Сайт PornHub запропонував займатися сексом в костюмах панд і знімати це на відео.

Про це повідомляє Mashable.

На думку представників сайту, такі ролики не тільки звернуть увагу на вимирання бамбукових ведмедів, але і допоможуть їм частіше розмножуватися. У відео вони закликають знімати відеоконтент для збереження популяції.

Дослідники виявили, що, коли панди дивляться своє "панда-порно", вони отримують імпульс для розмноження. Проблема з таким процесом полягає у тому, що самка готова до сексу лише кілька днів на рік.

Науковцям не вистачає відеороликів та кадрів гарної якості з таким відеозмістом, тому PornHub пропонує людям зняти авторське "панда-порно", щоб спонукати панд до розмноження.

Окрім візуальної допомоги пандам, представники ресурсу пообіцяли перераховувати у фонд допомоги цим тваринам по 100 доларів за кожен опублікований на сайті ролик і по центу за кожен перегляд протягом місяця.

Зараз на сайті PornHub більше двохсот роликів з ключовим словом Panda, кожен з яких зібрав десятки тисяч переглядів.