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Сексуальна Меган Фокс стала обличчям бренду спідньої білизни (18+)

23:00, 14 березня 1975 Читать новость на русском
Меган Фокс
Меган Фокс / Фото з відкритих джерел

Голлівудська акторка Меган Фокс знялася у "гарячій" фотосесії для бренду Frederick's of Hollywood.

Багатодітна 30-річна матуся та дружина Брайана Остіна Гріна продемонструвала своє напівоголене тіло у спідньому для реклами білизни. Автором світлин став фотограф Ellen Von Unwerth.

Меган також стала співавтором дизайну бренду.

У своєму фотоблозі модель поділилася однією зі світлин рекламної кампанії, де вона позує в темно-фіолетовому комплекті і лакованих ботфордах.

Моя кампанія для Frederick's of Hollywood вже вийшла. Продовжуйте стежити за новинками від бренду, включаючи мою особисту колекцію, яка вийде на свята 2017-го,
– підкреслила зірка.

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Теги: LifeStyle мода
Джерело: 24 канал
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