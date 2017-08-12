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Сестра Кім Кардашян позувала у сексуальні фотосесії для українського фотографа

23:15, 11 серпня 1192 Читать новость на русском
Кайлі Дженнер позувала для українського фотографа
Кайлі Дженнер позувала для українського фотографа / Фото з Іnstagram

Молодша сестра зірки реаліті-шоу Кім Кардашян, Кайлі Дженнер поділилася гарячими знімками з нової фотосесії.

На кадрах Кайлі позує у мереживній білизні. А також дівчина вигнулася на байку. Фотосесію Дженнер присвятила до свого 20-річчя.

Читайте також: Кайлі Дженнер показала спокусливе фото у бікіні: фото

Зйомку провела український фотограф Саша Самсонова. Вона часто співпрацює з сім'єю Кардашян, зокрема, з Кайлі Дженнер.

20 ️

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

thanks for all the birthday wishes!

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

Теги: LifeStyle Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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