Сестра Кім Кардашян позувала у сексуальні фотосесії для українського фотографа

Молодша сестра зірки реаліті-шоу Кім Кардашян, Кайлі Дженнер поділилася гарячими знімками з нової фотосесії.

На кадрах Кайлі позує у мереживній білизні. А також дівчина вигнулася на байку. Фотосесію Дженнер присвятила до свого 20-річчя.

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Зйомку провела український фотограф Саша Самсонова. Вона часто співпрацює з сім'єю Кардашян, зокрема, з Кайлі Дженнер.

20 ️ Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) Сер 10, 2017 о 1:30 PDT

thanks for all the birthday wishes! Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) Сер 10, 2017 о 8:13 PDT