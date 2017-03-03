Шакіру звинувачують у плагіаті: порівняння двох пісень

Відому колумбійську співачку Шакіру звинувачують у плагіаті. До суду її тягне кубинський виконавець Лівам Рафаель Кастельянос.

Про це повідомляє "Contact Music" та "Ecuavisa".

Кастельянос запевняє, що Шакіра та Карлос Вівес без дозволу взяли фрагмент приспіву його композиції "You Te Quiero Tanto" для своєї спільної пісні "La Bicicleta".

Ти мені снишся, і я так тебе кохаю,

– йдеться у приспіві Шакіри та Карлоса.

Я тебе кохаю, я так тебе кохаю,

– співає Кастельянос.

Позов проти Шакіри та Вівеса подано у Мадриді, так як співачка живе в Іспанії.

Наразі представники зірки не прокоментували ці звинувачення.

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