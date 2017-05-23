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Ще один сюрприз від Ryanair: компанія оголосила про нові напрямки для польотів

19:17, сьогодні 1871 Читать новость на русском
Ryanair літатиме в Америку
Ryanair літатиме в Америку / joelsavage1.wordpress

Ірландський лоукост Ryanair почав співпрацювати з авіакомпанією Air Europа. Це дасть можливість купувати квитки на далекомагістральні рейси в Північну, Центральну та Південну Америку зі стиковкою у Мадриді.

Як пише Lowcostavia, вже найближчим часом можна буде забронювати кивитки на 20-ти далекомагістральних маршрутах з Мадрида в 16 країн Північної, Центральної та Південної Америки, включаючи Аргентину, Бразилію, Кубу, Мексику і США.

Читайте також: Ryanair в Україні: коли і за скільки українці зможуть літати в Європу дешево

Напрямки Ryanair з Києва
Напрямки Ryanair з Києва

Другий етап партнерства з Air Europa буде запущений вже в кінці 2017 року. Окрім того, Ryanair також веде переговори з рядом інших далекомагістральних авіакомпаній про можливе підключення перельотів у партнерстві.

Напрямки Ryanair зі Львова
Напрямки Ryanair зі Львова

Нагадаємо, уже з жовтня 2017 року українці також зможуть подорожувати найдешевшим європейським лоукостом Ryanair. Літаки ірландської авіакомпанії здійснюватимуть рейси з аеропортів Києва та Львова до низки європейських країн за досить привабливими бюджетними цінами.

Однак через значний попит на рейси лоукост компанії Ryanair, її керівництво вирішило один із рейсів зі Львова, який мав стартувати лише в листопаді 2017 року, запустити у вересні. Зокерма, до Меммінгена можна придбавти квиток від 19,99 євро.

Теги: Україна LifeStyle авіація Подорожі Ryanair відпочинок
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