Що носили герої "Гри престолів" замість шуб: цікавий факт про серіал

"Гра престолів" – один з найдорожчих у виробництві телесеріалів. І попри це, одяг для акторів могли виготовляти із підручних матеріалів.

Вартість виробництва кожної серії "Гри престолів" оцінюється в 10 мільйонів доларів, а над костюмами працює команда з 100 чоловік. Однак творці серіалу не смітять грошима, а часто реквізит для серіалу купували у звичайних магазинах.

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Художниця по костюмах Мішель Клептон зізналася, що шуби членів Нічної варти зроблені з килимів, куплених в IKEA. Клептон виграла три статуетки Еммі за роботу в перших п'ять сезонах серіалу.



Гра престолів: Нічна варта носила килими замість шуб

Але найдивніше, що розповіла про це Клептон ще в травні 2016 року. Але навіть після цього IKEA не здогадалася (або не захотіла) заробити на фанатах серіалу.