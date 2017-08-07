04:27
7 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Під чиїм впливом перебуває Путін. Молдова без Рогозіна
Вєсті Кремля
10:08, 6 серпня
Вєсті.UA. Жир. Правосєки б'ють російських журналістів в прямому ефірі. Хтива Савченко
Вєсті.UA
09:41, 6 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Крим без світла. Pussy Riot підтримали Сєнцова
Випуск новин
23:07, 6 серпня
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Що носили герої "Гри престолів" замість шуб: цікавий факт про серіал

01:13, сьогодні 281 Читать новость на русском
Гра престолів: цікавий факт про одяг героїв
Гра престолів: цікавий факт про одяг героїв / HBO

"Гра престолів" – один з найдорожчих у виробництві телесеріалів. І попри це, одяг для акторів могли виготовляти із підручних матеріалів.

Вартість виробництва кожної серії "Гри престолів" оцінюється в 10 мільйонів доларів, а над костюмами працює команда з 100 чоловік. Однак творці серіалу не смітять грошима, а часто реквізит для серіалу купували у звичайних магазинах.

Читайте також: "Гра престолів": хто посяде Залізний трон в 7 сезоні

Художниця по костюмах Мішель Клептон зізналася, що шуби членів Нічної варти зроблені з килимів, куплених в IKEA. Клептон виграла три статуетки Еммі за роботу в перших п'ять сезонах серіалу.

Гра престолів: Нічна варта носила килими замість шуб
Гра престолів: Нічна варта носила килими замість шуб

Але найдивніше, що розповіла про це Клептон ще в травні 2016 року. Але навіть після цього IKEA не здогадалася (або не захотіла) заробити на фанатах серіалу.

Теги: LifeStyle Кіно Гра престолів
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 6 серпня: перемога Ломаченка та смерть на сцені українського музиканта
6 серпня, 22:02 Головні новини 6 серпня: перемога Ломаченка та смерть на сцені українського музиканта
2770
Все, що нам потрібно знати про Войцеха Балчуна
6 серпня, 22:01 Все, що нам потрібно знати про Войцеха Балчуна
Микола Давидюк 1675
Мессі розцяцькований: що розказують тату футболіста
6 серпня, 20:01 Мессі розцяцькований: що розказують тату футболіста
923
Найсмішніші меми тижня: Лоліта в комбінезоні, секс по телефону із Савченко та Порошенко на винищувачі
6 серпня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: Лоліта в комбінезоні, секс по телефону із Савченко та Порошенко на винищувачі
7818
Бережна навіть погинути примудрилася, як жила: в брехні
6 серпня, 18:59 Бережна навіть погинути примудрилася, як жила: в брехні
Дід Панас 10776
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук