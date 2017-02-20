Що повинен мати кожен мандрівник: 10 незамінних речей

Відомий американський мандрівник і журналіст Марк Орвелл назвав десять найнеобхідніших в дорозі речей.

Орвелл відвідав практично всі країни і побував у різних ситуаціях, пише Business Insider. Він описав, що обов'язково повинно бути у сумці кожного туриста.

10 необхідних у дорозі речей

Додаткова пара навушників

Навіть найякісніші навушники ламаються досить швидко. Фахівець радить взяти у дорогу запасну пару, щоб у потрібний момент не лишитися без музики.

Ксерокопія паспорта

Втрата документів – це завжди неприємність, особливо в іншій країні. Аби скоріше відновити паспорт в посольстві, варто носити з собою кольорову копію головних сторінок. Також рекомендовано возити з собою ще якийсь документ, який засвідчує особу.

Універсальний перехідник для розеток

Якщо у вас є такий перехідник, то вам не доведеться постійно дізнаватися про розетки в тій чи іншій країні, а також возити кілька штук. І ви без проблем зможете зарядити гаджети.

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Дощовик

Компактний дощовик, який можна скласти у компактну сумочку, ще ніколи не підводив. При довгих прогулянках нерідко можна потрапити під дощ, тому наявність дощовика є обов'язковим.

Сумочка для документів

Така сумочка допомагає тримати всі документи разом і можна не боятися щось загубити. Це також зручно під час проходженні митного контролю, коли все під рукою.

Пакети із замком Zip-Lock

Такі пакети стануть у нагоді у самих різних випадках, бо вони дуже міцні та легкі у використанні.

Снеки

Експерт із власного досвіду знає, що голод може застати у несподіваний момент. Тому він рекомендує носити в сумці злакові батончики, горішки або печиво.

Ліки

Під час мандрівки можна підхопити застуду чи отруєння. Щоб погане самопочуття не зіпсувало подорож, експерт радить завжди мати при собі найнеобхідніші препарати.

Зубна щітка і паста

За словами Орвелла, ці предмети гігієни найчастіше забувають покласти в сумку. Щоб у наступній поїздці не довелося купувати щітку і пасту, фахівець рекомендує придбати дорожній набір, який завжди буде в сумці.

Книга або журнал

В дорозі не завжди можна зарядити гаджети, тому, аби не нудьгувати, важливо мати під рукою книгу або журнал.

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