Що робити, якщо ви переїли на ніч: корисні поради

Всім відомо, що переїдати на ніч – це шкідливо для організму. Але якщо з вами це сталось (наприклад, ви довго затримались на вечірці і не втримались від шкідливої їжі), то потрібно дотримуватись певних правил, щоб мінімалізувати поганий вплив.

Після переїдання на ніч у наступні дні вам необхідно провести ретельну чистку свого організму, перевантаженого зайвими калоріями. Отже, очищення організму слід починати з самого ранку, і триматися з усіх сил до пізнього вечора.

Читайте також: Чому голодна жінка – це небезпечно: несподіваний висновок вчених

Для початку потрібно вивести з організму всю зайву рідину. На наступний день ні в якому разі не можна їсти солоного або занадто солодкого, щоб не перешкоджати виведенню зайвої рідини в організмі. Настійно рекомендується їсти мінімум вуглеводів і максимум білка. Наприклад, можна з'їсти курячу грудку, яйця, нежирний сир тощо.

По можливості намагайтеся їсти продукти, в яких міститься клітковина. До таких продуктів можна віднести сушені бобові, хліб з висівками або ж цільнозерновий хліб. При цьому не слід обмежувати себе в калоріях, так як недоїдання загрожує пробудженням сильного апетиту, а відчуття голоду може в свою чергу спровокувати обжерливість.

Навіть якщо вечеря була занадто ситною, то сніданок пропускати все одно не можна. Якщо ви не поснідаєте, то до обіду можете випробувати гостре відчуття голоду, завдяки якому можете зірватися.

Працюючи над відновленням водного балансу, крім білків, потрібно багато пити. З напоїв найчастіше рекомендується імбирний чай, який нормалізує метаболізм і виведе зайву рідину з організму. Можна також пити просту воду, солодкі напої краще взагалі виключити в цей розвантажувальний день.