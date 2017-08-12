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Що таке патчі і для чого вони потрібні: поради, як правильно користуватись

16:56, сьогодні 192 Читать новость на русском
Що таке патчі і для чого вони потрібні: поради, як правильно користуватись
Що таке патчі і для чого вони потрібні: поради, як правильно користуватись / Фото з відкритих джерел

Останнім популярним б’юті-трендом стали патчі для очей, які використовують як аплікації з маскою під повіками. Вони швидко змімають набряклість очей, сліди втоми і дрібні зморшки тоді, коли потрібно мати сяючий і ефектний вигляд.

В Elle розповіли, чому патчі є корисними для догляду за шкірою і як правильно їх обрати для вдалого ефекту.

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Що таке патчі?

Патчі виглядають як невеликі дугоподібні подушечки-пластирі зі спеціального матеріалу, покриті плівкою і насичені корисними речовинами. Завдяки своїй високій концентрації різних вітамінів і екстрактів рослин, вони моментально живлять, зволожують шкіру, а також розгладжують дрібні зморшки.

Зазвичай самі подушечки виготовляються з нетканого полотна або гідрогелю (желеподібної маси, яка вже містить неймовірну кількість корисних речовин від плаценти до рослинних екстрактів). Патчі часто не поступаються різним потужним антивіковим та зволожуючим сироваткам, тому що до їхнього складу також входять різні масла, пептиди, антиоксиданти, колаген, рослинні екстракти та інші активні компоненти.

Як вибирати патчі під очі?

Патчі є декількох видів, які можуть відрізнятися один від одного за складом і проблемами, з якими вони повинні впоратися. Ефект косметичного засобу помітний після першого ж застосування і стає постійним при регулярному використанні.

Якщо ви хочете позбутися синців під очима – шукайте в їхньому складі кофеїн, а якщо вам потрібно прибрати набряки – гіалуронову кислоту.

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Якщо ж необхідно розгладити дрібні мімічні зморшки – вибирайте патчі на основі колагену, пептидів і антиоксидантів. А для зняття втоми використовуйте патчі на основі пантенолу і ефірних масел.

Як наносити патчі під очі?

Для початку ретельно очистіть шкіру обличчя, приділяючи особливу увагу області навколо очей. Потім приклейте патчі і залиште їх на 15-20 хвилин. Після процедури нанесіть крем для повік.

Як часто потрібно користуватися патчами?

Найкраще використовувати патчі курсами по 10-15 процедур раз в три місяці, тому що в такому випадку вони працюють як накопичувальна система. Це дозволить не лише мати доглянуту шкіру, але й зберегти молодість цієї зони.

Жінки та дівчата часто розраховують отримати миттєвий ефект від такого засобу для шкіри під очима. Тому варто дотримуватись "режиму" і використовувати патчі під очима регулярно, щоб отримати бажаний результат.

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Теги: Здорове життя LifeStyle Здоров'я Поради
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