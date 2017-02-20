Шість речей, які треба зробити до весни

До кінця зими залишився майже тиждень. І хоч за вікном ще прохолодно, а під ногами калюжі, весняний настрій уже у повітрі.

Тому ми зібрали Топ речей, які треба встигнути зробити до кінця зими.

Наведіть порядок

Не лінуйся і наведіть порядок у своїй оселі. А щоб додати весняного настрою і освіжити свою квартиру – купіть нове покривало та яскраві кольорові подушки.

Сплануйте відпустку

Ви ще не знаєте, куди відправитеся цього літа? Якщо жодних планів немає, то зараз саме час переглянути варіанти мандрівки.

Як відомо, купувати тури заздалегідь набагато вигідніше. А думка про майбутню подорож тільки покращить настрій.

Підготуйтеся до пляжного сезону

Якщо ви вже обрали напрямок відпочинку, то і про свою форма не забудьте. Перегляньте раціон, порадьтеся з дієтологом, якщо вас турбують якісь параметри вашого тіла.

Запишіться у спортзал. До слова, почитайте статтю, як уникнути помилок на першому тренуванні в спортзалі, щоб тренування вам приносило і задоволення, і користь.

Заведіть хобі

Якщо у вас немає жодних захоплень, то весна ідеальний час підібрати заняття, яке підійде саме для вас. Хобі проносить нам багато задоволення, тому сміло малюйте, танцюйте, грайте в шахи – робіть усе, що додасть натхнення та позитивних емоцій.

Здійсніть мрію

Цієї весни постарайтеся втілити у життя те, що ви давно хотіли, але постійно не було сил, грошей, натхнення.

Читайте також: Топ-5 продуктів, які можуть покращити настрій