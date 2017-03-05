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Шість звичок у їжі, які впливають на настрій і самопочуття

13:28, сьогодні 26
Їжа, яка викликає залежність
Їжа, яка викликає залежність / Фото з відкритих джерел

Люди часто не задумуються, що результатом поганого настрою часто є залежність від певних харчових звичок.

На сайті журналу Новое Время американка Еріка Вагнер розповіла про шість звичок, які встановлюють пряму залежність між нашим харчування і настроєм, а саме – тривогою і депресією.

1. Залежність від кофеїну

Про шкоду і не шкоду кавових напоїв "в'ється" вже безліч матеріалів в мережі. Але в ситуації, коли ваш організм потребує кави не лише для підзарядки, а "просто так", то це вже свідчить про деяку кофеїнову залежність. Ви п'єте каву, тому що тіло тепер залежить від кофеїну і має потребу в ньому, щоб нормально функціонувати.

За даними новітніх досліджень, якщо організм не отримує кофеїн, коли він цього по звичці потребує, спостерігається зниження рівня серотоніну, що веде до неспокою, дратівливості і нездатності зосередитися.

2. Залежність від цукру

Цукор не лише впливає на фігуру, а й на стан вашого здоров'я. Продукти з високим вмістом цукру шкідливі для здоров'я, оскільки впливають на розвиток багатьох хвороб і виробленню життєво важливих гормонів. Він також має вирішальне значення для регулювання ряду функцій організму, в тому числі сну, контролю болю і травлення. Низький рівень серотоніну також пов'язаний з пригнобленої імунної функцією.

Крім того, цукор підвищує кров'яний тиск, що веде до зростання вироблення кортизолу. Це сприяє виробленню гормонів щитовидної залози, викликаючи проблеми з травленням або з репродуктивною системою: коли рівень цього ж кортизолу занадто високий, це може привести до безпліддя і навіть викидня.

3. Споживання алкоголю

Багато хто знає, що алкоголь наче допомагає приглушити стан депресії. І люди користуються цим напоєм, не переживаючи ні про що, крім похмілля. Внаслідок певних реакцій в організмі збільшується гальмівний нейромедіатор під назвою аміномасляна кислота. Це означає, що мова і рухи під впливом алкоголю сповільнюються, і чим більше ви п'єте, тим сильніше такий ефект. Зловживання алкоголем дійсно піднімає рівень серотоніна в мозку, але тимчасово. Крім іншого у нього і ряд інших побічних ефектів.

4. Занадто багато смаженої або жирної їжі

Коли трапляються якісь проблеми, ми підсвідомо перекладаємо свої переживання і страхи на начебто "смачну" їжу – чіпси, якесь смажене м'ясо чи інші жирні продукти. Так ми змушуєм себе "відчувати краще". Ці продукти насправді роблять багато поганих речей з психічним здоров'ям. Мало того, що смажена їжа веде до ожиріння, вона ще й безпосередньо пов'язана з депресією. Взагалі все, що готується на гідрогенізованих маслах або містить трансжири, потенційно сприяє депресії.

5. Надмірне споживання солі

Сіль окрім смакового додатку має ряд побічних ефектів. Сіль підвищує кров'яний тиск, що вимагає від вашого серця працювати "на знос". Постарайтесь замінювати сіль різними спеціями та корисними травами, особливо в нічний час. Саме в цей час ваше тіло повинно відпочити від важкого дня, тому уникайте перевантаження в цей час.

6. Пропуск сніданку

В зайнятих людей завжди на це знайдеться одне залізне виправдання "у мене немає часу на сніданок". Але ж недарма батьки вчать своїх дітей, що сніданок – це найважливіший прийом їжі за день. За його відсутності це може призвести до зниження рівня цукру в крові і мозок буде працювати на низьких оборотах.

Коли ми до самого обіду не відчуваємо голоду часто вважаємо, що це нормально, тому що ми просто живемо в такому режимі. Реальна причина, по якій ви не відчуваєте себе голодним, полягає в тому, що організм привчений не їсти в цей час. Але така звичка пізніше може призвести до серйозних проблем. Прокиньтесь раніше і приготуйте пару яєць або трохи овочів вранці. Підзарядіть себе. Ваше тіло, а також дух будуть вдячні.

Читайте також: Міфи про сніданки, які варто забути

Теги: Здоров'я Здорове харчування LifeStyle
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