Швеція заявила про "серйозну загрозу країні"

У шведському внутрішньому розвідувальному агентстві повідомили про реальну і серйозну загрозу безпеці країни, що має підвищене військово-стратегічне значення.

Про це повідомляє AP з посиланням на главу внутрішнього розвідувального агентства Швеції.

Існує реальна і серйозна загроза безпеці країни, що має підвищене військово-стратегічне значення,

– сказано у повідомленні.

Глава служби безпеки Швеції SAPO Андерс Торнберг зазначив, що в агентства "ніколи не було більшого і складнішого завдання", додавши, що співпраця всередині країни і за кордоном зараз має вирішальне значення.

Читайте також: Російська пропаганда добралася до Швеції: промовиста історія