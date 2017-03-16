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Швеція заявила про "серйозну загрозу країні"

19:19, сьогодні 1595 Читать новость на русском
Прапор Швеції
Прапор Швеції / migracio

У шведському внутрішньому розвідувальному агентстві повідомили про реальну і серйозну загрозу безпеці країни, що має підвищене військово-стратегічне значення.

Про це повідомляє AP з посиланням на главу внутрішнього розвідувального агентства Швеції.

Існує реальна і серйозна загроза безпеці країни, що має підвищене військово-стратегічне значення,
– сказано у повідомленні.

Глава служби безпеки Швеції SAPO Андерс Торнберг зазначив, що в агентства "ніколи не було більшого і складнішого завдання", додавши, що співпраця всередині країни і за кордоном зараз має вирішальне значення.

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Теги: Політика Швеція
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