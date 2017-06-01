Силовики проводять обшуки у великого телеком-провайдера у Києві

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В офісах великого телеком-провайдета Wnet у Києві відбуваються обшуки.
Про це пише LIGA.net з посиланням на власні джерела.
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За словами однієї зі співробітниць компанії, у головному офісі у Києві на вулиці Богдана Хмельницького 50б зараз перебуває приблизно 30 силовиків. На одязі деяких з них є нашивки СБУ, інші – просто у штатському, в балаклавах, але зі зброєю в руках.
Частину колективу вивели на вулицю.
Причин обшуку силовики не повідомляють.
Телеком-оператор Wnet працює не лише в Україні
Довідка: Wnet є національним IP-оператор і провайдером інтернет-доступу. Транспортна мережа протяжністю більше 2500 км охоплює більше 40 міст України. Мережа Wnet пов'язана з найбільшими точками обміну трафіком Європи і Росії незалежними каналами Nх10G. Окрім головного офісу у Києві,в Україні працює ще 9 регіональних офісів.