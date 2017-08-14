Сирне суфле з ягодами: рецепт ідеального сніданку

Якщо у вас є трішки більше часу для приготування смачного сніданку до столу, то цей рецепт вам обов'язково стане в нагоді. Звечора придбайте всі необхідні інгрідієнти та потіште зранку своїх рідних ніжним десертом.
Пропонуємо вам зберегти до власної скарбнички ще один рецепт, який ви неодмінно приготуєте до святкового столу.
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Сир – 1 кг;
Крупа манна – 3 ст.л;
Яйця – 6 шт;
Цукор – 6 ст.л;
Ванільний цукор;
Ягоди – за смаком, або свіжозаморожені – 200-300 г;
Сіль – за смаком.
1. Спочатку сир перетріть через дрібне сито, – це додасть шовковисту структуру страви.
2. Білки відокремте від жовтків, збийте їх разом з цукром, ванільним цукром та манною крупою.
3. Додайте сир і ретельно збивайте суміш декілька хвилин.
4. Пізніше переходимо до білків. Збийте їх в м’яку пінку та додайте дрібку солі. Акуратно лопаткою введіть білки в сирну суміш.
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5. Змастіть форму для випікання вершковим маслом. Викладіть на дно суфле та викладіть зверху шар ягід, а потім знову суфле.
6. Поставте форму в розігріту духовку на 180 градусів і випікайте 30-40 хвилин. Щоб зрозуміти, чи ваш десерт готовий, серединка вашого суфле повинна дещо тремтіти, а потім з часом вона ущільниться.
Смачного!