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Сирне суфле з ягодами: рецепт ідеального сніданку

09:04, сьогодні 320 Читать новость на русском
Сирне суфле з ягодами: рецепт ідеального сніданку
Сирне суфле з ягодами: рецепт ідеального сніданку / cooktips.com.ua

Якщо у вас є трішки більше часу для приготування смачного сніданку до столу, то цей рецепт вам обов'язково стане в нагоді. Звечора придбайте всі необхідні інгрідієнти та потіште зранку своїх рідних ніжним десертом.

Пропонуємо вам зберегти до власної скарбнички ще один рецепт, який ви неодмінно приготуєте до святкового столу.

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Інгрідієнти:

Сир – 1 кг;

Крупа манна – 3 ст.л;

Яйця – 6 шт;

Цукор – 6 ст.л;

Ванільний цукор;

Ягоди – за смаком, або свіжозаморожені – 200-300 г;

Сіль – за смаком.

Рецепт приготування:

1. Спочатку сир перетріть через дрібне сито, – це додасть шовковисту структуру страви.

2. Білки відокремте від жовтків, збийте їх разом з цукром, ванільним цукром та манною крупою.

3. Додайте сир і ретельно збивайте суміш декілька хвилин.

4. Пізніше переходимо до білків. Збийте їх в м’яку пінку та додайте дрібку солі. Акуратно лопаткою введіть білки в сирну суміш.

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5. Змастіть форму для випікання вершковим маслом. Викладіть на дно суфле та викладіть зверху шар ягід, а потім знову суфле.

6. Поставте форму в розігріту духовку на 180 градусів і випікайте 30-40 хвилин. Щоб зрозуміти, чи ваш десерт готовий, серединка вашого суфле повинна дещо тремтіти, а потім з часом вона ущільниться.

Смачного!

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я Рецепти
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