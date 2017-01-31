Ситуація під контролем – Гройсман терміново поїхав в Авдіївку

Прем’єр-міністра Володимир Гройсман прибув в Авдіївку, яка перебуває під безперервними обстрілами проросійських бойовиків.

За словами прем’єра, станом на 19:00 вівторка ситуація в Авдіївці контрольована і владі вдається підтримувати мінімальний рівень подачі тепла у місті.

Ми підтримуємо на мінімальному рівні параметри тепла і у нас є надія на те, що спільними зусиллями ми зможемо утримувати ситуацію і навіть покращувати. Я не хочу вдаватися в технічні деталі, але станом на зараз ситуація в місті повністю контрольована,

– запевнив прем’єр під час засідання оперативного штабу в Авдіївській військово-цивільної адміністрації.

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