Ситуація під контролем поліції, – Шкіряк про події у Києві

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Станом на 20:30 14 жовтня ситуація у Києві спокійна та перебуває під повним контролем правоохоронних органів.
Про це у Facebook написав радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.
Він додав, що основні урочистості з нагоди відзначення Дня Захисника України та вшанування 75 річниці з дня створення героїчної УПА в Києві завершилися.
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Наразі, ситуація в столиці спокійна і перебуває під повним контролем правоохоронних органів. Підрозділи МВС продовжуватимуть нести службу в посиленому режимі до повного закінчення усіх заходів,
– зазначив Шкіряк.
Він додав, що станом на 20:30, під час проведення масових заходів в столиці, грубих правопорушень не зафіксовано, затриманих нема.