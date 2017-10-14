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Ситуація під контролем поліції, – Шкіряк про події у Києві

21:09, 14 жовтня 2583 Читать новость на русском
Зорян Шкіряк
Зорян Шкіряк / Фото з відкритих джерел

Станом на 20:30 14 жовтня ситуація у Києві спокійна та перебуває під повним контролем правоохоронних органів.

Про це у Facebook написав радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

Він додав, що основні урочистості з нагоди відзначення Дня Захисника України та вшанування 75 річниці з дня створення героїчної УПА в Києві завершилися.

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Наразі, ситуація в столиці спокійна і перебуває під повним контролем правоохоронних органів. Підрозділи МВС продовжуватимуть нести службу в посиленому режимі до повного закінчення усіх заходів,
– зазначив Шкіряк.

Він додав, що станом на 20:30, під час проведення масових заходів в столиці, грубих правопорушень не зафіксовано, затриманих нема.

Теги: Новини України Новини Києва Зорян Шкіряк
Джерело: 24 Канал
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