Скільки країн може відвідати українець без візи: цікава статистика

Відомий портал Passport Index опублікував рейтинг країн з "найсильнішими паспортами".

Індекс "сили паспорта" – це показник, який створюється на основі кількості країн, куди громадяни можуть їздити без віз.

За даними Passport Index, туристи із німецьким паспортом можуть відвідати 158 країн без візи. В той же час, мандрівникам з Афганістану доступні лише 23 країни.

Високий рейтинг Німеччини зумовлений тим, що країна багато працює над розширенням співпраці з різними країнами. Швеція також посідає одну з перших сходинок через свій нейтральний військовий статус.

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Найтемніші країни на карті – це держави із найменшим показником "сили паспорта". Найсвітліші – відповідно, навпаки.

Ось список країн із найбільшим показником "сили паспорта".

НІмеччина (158)

Сингапур (157)

Швеція (157)

Данія (156)

Фінляндія (156)

Франція (156)

Норвегія(156)

Іспанія (156)

Великобританія (156)

США (156)

Україна в цьому рейтингу посідає 48 місце. Нашим громадянам без віз можна відвідати 87 країн. У найближчих сусідів: Росія – 104, Білорусь – 67, Чехія – 151, Польща – 149, Румунія – 141.