Скільки країн може відвідати українець без візи: цікава статистика

Відомий портал Passport Index опублікував рейтинг країн з "найсильнішими паспортами".
Індекс "сили паспорта" – це показник, який створюється на основі кількості країн, куди громадяни можуть їздити без віз.
За даними Passport Index, туристи із німецьким паспортом можуть відвідати 158 країн без візи. В той же час, мандрівникам з Афганістану доступні лише 23 країни.
Високий рейтинг Німеччини зумовлений тим, що країна багато працює над розширенням співпраці з різними країнами. Швеція також посідає одну з перших сходинок через свій нейтральний військовий статус.
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Найтемніші країни на карті – це держави із найменшим показником "сили паспорта". Найсвітліші – відповідно, навпаки.
Ось список країн із найбільшим показником "сили паспорта".
НІмеччина (158)
Сингапур (157)
Швеція (157)
Данія (156)
Фінляндія (156)
Франція (156)
Норвегія(156)
Іспанія (156)
Великобританія (156)
США (156)
Україна в цьому рейтингу посідає 48 місце. Нашим громадянам без віз можна відвідати 87 країн. У найближчих сусідів: Росія – 104, Білорусь – 67, Чехія – 151, Польща – 149, Румунія – 141.