17:52
14 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
21:00, 13 березня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
19:54, 13 березня
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, 10 березня
Випуск новин за 16:00: Акції проти силового розгону. Півмільйона від Трампа
Випуск новин
17:05, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Подорожі
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Скільки країн може відвідати українець без візи: цікава статистика

16:02, сьогодні 3975 Читать новость на русском
Паспорт України
Паспорт України / keddr.com

Відомий портал Passport Index опублікував рейтинг країн з "найсильнішими паспортами".

Індекс "сили паспорта" – це показник, який створюється на основі кількості країн, куди громадяни можуть їздити без віз.

За даними Passport Index, туристи із німецьким паспортом можуть відвідати 158 країн без візи. В той же час, мандрівникам з Афганістану доступні лише 23 країни.

Високий рейтинг Німеччини зумовлений тим, що країна багато працює над розширенням співпраці з різними країнами. Швеція також посідає одну з перших сходинок через свій нейтральний військовий статус.

Читайте також: Для українців запрацював безвіз з ще однією країною

Найтемніші країни на карті – це держави із найменшим показником "сили паспорта". Найсвітліші – відповідно, навпаки.

Ось список країн із найбільшим показником "сили паспорта".

НІмеччина (158)

Сингапур (157)

Швеція (157)

Данія (156)

Фінляндія (156)

Франція (156)

Норвегія(156)

Іспанія (156)

Великобританія (156)

США (156)

Україна в цьому рейтингу посідає 48 місце. Нашим громадянам без віз можна відвідати 87 країн. У найближчих сусідів: Росія – 104, Білорусь – 67, Чехія – 151, Польща – 149, Румунія – 141.

Теги: LifeStyle Подорожі Рейтинги
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
И снова Украина зимой не замерзла без российского газа
сьогодні, 17:02 И снова Украина зимой не замерзла без российского газа
Злой Одессит 1358
Киев объявил войну российским банкам
сьогодні, 15:03 Киев объявил войну российским банкам
Блог Медіа 1402
Справжню блокаду треба було починати три роки тому, а це – просто збіговисько
сьогодні, 13:50 Справжню блокаду треба було починати три роки тому, а це – просто збіговисько
Дід Панас 1470
Мають чуть-чуть шансів: в мережі висміяли кандидата від Росії на Євробачення-2017
сьогодні, 13:44 Мають чуть-чуть шансів: в мережі висміяли кандидата від Росії на Євробачення-2017
2641
Кривий Ріг епохи Вілкула: революція в головах відкладається
сьогодні, 11:46 Кривий Ріг епохи Вілкула: революція в головах відкладається
Дмитро Бобрицький 947
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук