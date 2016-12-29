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Скільки поліцейських патрулюватиме Київ на Новий рік

14:27, сьогодні 83 Читать новость на русском
Скільки поліцейських патрулюватиме Київ на Новий рік

Столичну поліцію перевели у святковий посилений режим.

Близько 1,5 тисячі правоохоронців та бійців Нацгвардії чергують у громадських місцях, а також на залізничних та автобусних вокзалах.

На Новий рік на вулиці вийдуть майже дві тисячі правоохоронців. Більшість з них охоронятиме громадський порядок біля Софійської площі, де відбудуться основні святкові заходи. А також біля новорічних ялинок, які столична влада встановила в кожному районі Києва.

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Загалом з п'ятниці, 30 грудня, у зв'язку зі святами, прикордонники, надзвичайники та поліція переходять на посилений режим служби по всій території України.

А прикордонники на час новорічних та різдвяних свят дещо змінили роботу контрольних пунктів в'їзду-виїзду, що розташовані на лінії розмежування в районі проведення АТО.

Теги: Новорічні свята Київ Поліція
Джерело: 24 Канал
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