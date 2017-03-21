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Скільки українських фільмів претендують на головну кінопремію країни

15:29, сьогодні 114 Читать новость на русском
Скільки українських фільмів претендують на головну кінопремію країни

Вже невдовзі в Україні будуть визначені переможці конкурсу першої Національної кінопремії. До участі в конкурсу було подано 76 вітчизняних стрічок.

Серед них як повнометражні та короткометражні ігрові, так і документальні та анімаційні фільми, повідомляється на сайті Української кіноакадемії.

Зараз триває селекція фільмів на відповідність вимогам регламенту першої Національної кінопремії, де їх розподілять на 13 номінацій.

Переможці у кожній з номінацій будуть оголошені під час урочистої церемонії вручення нагород Першої Національної Кінопремії, що відбудеться 20 квітня у Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Також за результатами розгляду 241 кандидат отримав статус члена Української кіноакадемії, серед котрих Роман Балаян, Лариса Кадочникова, Володимир Зеленський, Володимир Горянський, Остап Ступка, Сергій Лозниця, Дмитро Ступка, Олексій Горбунов, Ольга Сумська та багато інших.

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Теги: LifeStyle Кіно
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