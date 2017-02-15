Слідство звинувачує горе-матір Владиславу Трохимчук в умисному вбивстві

Владислава Трохимчук, яка на дев'ять днів залишила двох дітей у замкненій квартирі, повідомили про підозру в умисному вбивстві.

Слідство встановило, що горе-матір розуміла наслідки того, що діти голодували впродовж майже двох тижнів.

І мала можливість повідомити, де і в якому стані вони перебувають. Проте не зробила цього.

Нагадаємо, у центрі Києва матір залишила на 9 днів у квартирі двох маленьких дітей. Даниїл, якому було 1 рік та 11 місяців, помер з голоду 3 грудня 2016 року. Його сестра Аня була зачинена з мертвим братиком до 6 грудня. Прокуратура наполягає, щоб дівчинку віддали під опіку, а жінку позбавили батьківських прав.

Жінка нині перебуває під вартою.