Слідство звинувачує горе-матір Владиславу Трохимчук в умисному вбивстві

Владислава Трохимчук, яка на дев'ять днів залишила двох дітей у замкненій квартирі, повідомили про підозру в умисному вбивстві.
Слідство встановило, що горе-матір розуміла наслідки того, що діти голодували впродовж майже двох тижнів.
І мала можливість повідомити, де і в якому стані вони перебувають. Проте не зробила цього.
Нагадаємо, у центрі Києва матір залишила на 9 днів у квартирі двох маленьких дітей. Даниїл, якому було 1 рік та 11 місяців, помер з голоду 3 грудня 2016 року. Його сестра Аня була зачинена з мертвим братиком до 6 грудня.
Прокуратура наполягає, щоб дівчинку віддали під опіку, а жінку позбавили батьківських прав.
Жінка нині перебуває під вартою.