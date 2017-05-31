Смерть Любомира Гузара. У його резиденції почали готуватись до похорону

Про це пише видання ТСН.

За словами журналіста, в резиденції йде генеральне прибирання. Наводять лад і на території навколо будинку. Всередину нікого не пускають.

Тіло Блаженнішого привезуть завтра вранці. 1 червня пройде заупокійне богослужіння.

Зі слів сусідів, Любомир Гузар був хворий на цукровий діабет.

В резиденції почали генеральне прибирання

Нагадаємо, Любомир Гузар, Блаженнійший єпископ-емерит Української греко-католицької церкви, пішов з життя 31 травня на 85-му році. Причиною стала важка недуга.