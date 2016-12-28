Смертельна ДТП на Львівщині: пенсіонерки біля церкви потрапили під колеса позашляховика

Увечері 27 грудня в Стрию, що на Львівщині, внаслідок наїзду автомобіля Mitsubishi Pajero загинули дві літні жінки, які йшли узбіччям дороги.

За інформацією прес-служби поліції області, жінкам було 75 і 85 років відповідно.

Зазначається, що в результаті пригоди жінки загинули на місці.

Винуватцем інциденту став мешканець одного із сусідніх сіл.

За його словами, пішоходів він не побачив.

Користувач Sergiy Fancoil своєю чергою на сторінці АВТОХАМ" Стрий у Facebook повідомив, що жінки або йшли до, або поверталися з церкви.

"Вулиця Добрівлянська. Темно, дощ. Результат на фото. Кажуть є пішохідний перехід якого не видно на дорозі. Водій у тверезому стані. На місці працює поліція. Співчуття рідним", – заначив він.

Зауважимо, за словами представників Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації, незадовільні дорожні умови, які могли стати причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявили.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Триває досудове розслідування, призначено низку експертиз.

Додамо, що санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі терміном від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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