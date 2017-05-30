Смертельний ботулізм: у Києві заборонили продаж риби

Через смертельні випадки отруєння рибою у Києві тимчасово заборонили її продаж.

Про це йдеться у повідомленні КМДА.

Раніше стало відомо, що у столиці двоє людей захворіли ботулізмом і ще одна людина померла.

Це трапилось після того, як усі вони їли в’ялену рибу промислового виробництва, яка була придбана у супермаркетах "Караван" та "Мегамаркет".

Результати епідеміологічного розслідування вже показали, що придбана риба була виготовлена ФОП Меркулов А. В. у місті Світловодськ, Кіровоградської області.

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З 18:00 29 травня у Києві ввели тимчасову заборону на продаж риби цього виробника.

Людям, які встигли її придбати, У КМДА радять утриматись і не вживати цієї риби.

Довідка: Ботулізм – важке токсичне інфекційне захворювання, в результаті якого вражається нервова система. Важка форма захворювання призводить до смерті.