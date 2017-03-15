Собака заспівав відомий хіт Адель та причарував мережу: відео

В мережі набирає популярність відео, на якому собака завиває під ритми відомої композиції.

Ролик опублікував юзер під ніком Disney Robey.

Відомо, що собака родом із Флориди, що в США. Та як пише автор відео, обожнює співати. На ролику він виконав пісню Hello британської співачки Адель.

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Юзер, який виклав відео в Інтернет, зазначив, що ця пісня настільки популярна, що її співають навіть собаки. У відео вже понад мільйон переглядів.