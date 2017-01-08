Сьогодні йому було б 70: світ побачив новий кліп на пісню Девіда Боуї

8 січня в день народження культового британського співака Девіда Боуї, який торік помер, вийшов кліп на його пісню No Plan.

Як пише видання NME, під час запису останнього прижиттєвого альбому співака "Blackstar" було записано ще декілька композицій, які не увійшли до релізу.

Серед них зокрема і пісня "No Plan".

Ці пісні будуть саундтреками до мюзиклу "Лазар", роботу над яким музикант завершив незадовго до своєї смерті.

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Режисером відео на пісню No Plan став Том Хінгстон.

Через кілька годин після публікації відео назбирало майже 100 тисяч переглядів.

Сьогодні Девіду Боуї б виповнилось 70 років.

Девід Боуї помер 10 січня 2016 року у Нью-Йорку після півтора року боротьби з раком.