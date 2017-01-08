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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Сьогодні йому було б 70: світ побачив новий кліп на пісню Девіда Боуї

14:45, сьогодні 162 Читать новость на русском
Девід Боуї помер 10 січня 2016
Девід Боуї помер 10 січня 2016 / Getty images

8 січня в день народження культового британського співака Девіда Боуї, який торік помер, вийшов кліп на його пісню No Plan.

Як пише видання NME, під час запису останнього прижиттєвого альбому співака "Blackstar" було записано ще декілька композицій, які не увійшли до релізу.

Серед них зокрема і пісня "No Plan".

Ці пісні будуть саундтреками до мюзиклу "Лазар", роботу над яким музикант завершив незадовго до своєї смерті.

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Режисером відео на пісню No Plan став Том Хінгстон.

Через кілька годин після публікації відео назбирало майже 100 тисяч переглядів.

Сьогодні Девіду Боуї б виповнилось 70 років.

Девід Боуї помер 10 січня 2016 року у Нью-Йорку після півтора року боротьби з раком.

Теги: LifeStyle Культура Музика
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