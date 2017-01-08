Спайдермен взяв участь у матчі Кубку Англії з футболу

Під час поєдинку Кубку Англії між лондонським "Вест Хемом" і "Манчестер Сіті" на полі з'явилися два уболівальники – один у футболці "молотобойців", інший у костюмі кіногероя Спайдермена.

Фанати таким незвичним чином намагалися розіграти епізод із суперечливим пенальті – спершу забігли у карний майданчик, а там "вестхемівець" картинно збив Спайдермена. Зауважимо, що так вболівальники відреагували на суперечливий епізод у грі, після якого "Ман Сіті" пробив пенальті у ворота "Вест Хема". Справа в тому, що на думку підтримки лондонців, гравець "містян" Пабло Сабалета імітував порушення на собі, після чого "Вест Хем" пропустив гол з одинадцятиметрової позначки. Саме його падіння й зобразив Спайдермен. У результаті обох учасників перфомансу стюарди вивели зі стадіону – на них тепер чекає штраф і можлива заборона відвідувати матчі. Сама ж гра завершилася розгромною поразкою "Вест Хема" із рахунком 0:5. Читайте також: Жінка напала на сніговика, але той їй помстився: відео

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