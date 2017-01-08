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Спайдермен взяв участь у матчі Кубку Англії з футболу

23:57, 7 січня 252 Читать новость на русском
Спайдермен у матчі Кубку Англії
Спайдермен у матчі Кубку Англії / Getty Images

Під час поєдинку Кубку Англії між лондонським "Вест Хемом" і "Манчестер Сіті" на полі з'явилися два уболівальники – один у футболці "молотобойців", інший у костюмі кіногероя Спайдермена.

Фанати таким незвичним чином намагалися розіграти епізод із суперечливим пенальті – спершу забігли у карний майданчик, а там "вестхемівець" картинно збив Спайдермена.

Зауважимо, що так вболівальники відреагували на суперечливий епізод у грі, після якого "Ман Сіті" пробив пенальті у ворота "Вест Хема".

Вест Хем, Ман Сіті, Спайдермен

Вест Хем, Ман Сіті, Спайдермен

Вест Хем, Ман Сіті, Спайдермен

Справа в тому, що на думку підтримки лондонців, гравець "містян" Пабло Сабалета імітував порушення на собі, після чого "Вест Хем" пропустив гол з одинадцятиметрової позначки.

Саме його падіння й зобразив Спайдермен.

У результаті обох учасників перфомансу стюарди вивели зі стадіону – на них тепер чекає штраф і можлива заборона відвідувати матчі.

Спайдермен, кубок Англії

Спайдермен, кубок Англії

Спайдермен, кубок Англії

Сама ж гра завершилася розгромною поразкою "Вест Хема" із рахунком 0:5.

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Теги: LifeStyle Курйози Лондон
Джерело: 24 Канал
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