Спайдермен взяв участь у матчі Кубку Англії з футболу

Під час поєдинку Кубку Англії між лондонським "Вест Хемом" і "Манчестер Сіті" на полі з'явилися два уболівальники – один у футболці "молотобойців", інший у костюмі кіногероя Спайдермена.
Фанати таким незвичним чином намагалися розіграти епізод із суперечливим пенальті – спершу забігли у карний майданчик, а там "вестхемівець" картинно збив Спайдермена.
Зауважимо, що так вболівальники відреагували на суперечливий епізод у грі, після якого "Ман Сіті" пробив пенальті у ворота "Вест Хема".
Справа в тому, що на думку підтримки лондонців, гравець "містян" Пабло Сабалета імітував порушення на собі, після чого "Вест Хем" пропустив гол з одинадцятиметрової позначки.
Саме його падіння й зобразив Спайдермен.
У результаті обох учасників перфомансу стюарди вивели зі стадіону – на них тепер чекає штраф і можлива заборона відвідувати матчі.
Сама ж гра завершилася розгромною поразкою "Вест Хема" із рахунком 0:5.
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