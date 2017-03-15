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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

США у сніговому полоні: у кількох штатах – надзвичайни стан, є жертви

08:01, сьогодні 277 Читать новость на русском

Внаслідок найсильнішої за останній час снігової бурі у США загинуло щонайменше чотири людини.

Про це повідомляє CNN.

16-річна дівчина загинула внаслідок ДТП у Гілфорді, штат Нью-Гемпшир, кажуть в поліції.

Ще двоє жертв у штаті Мілуокі. У штаті Массачусетс загинув водій снігоприбиральної машини після того, як його автомобіль зіткнувся з поїздом, який також прибирав від снігу залізничні колії.

Через сильну заметіль Національна метеорологічна служба США оголосила надзвичайний стан у штатах Мен, Пенсільванія, Нью-Джерсі, Нью-Йорк і Коннектикут.

Десятки рейсів скасовано по всій країні.

Раніше стало відомо, що через негоду візит канцлера Німеччини Ангели Меркель у США був перенесений з 14 на 17 березня.

Теги: США Погода Нью-Йорк Жертви Фотоновини
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