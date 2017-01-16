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Старт Australian Open: далі проходить лише одна українка

15:54, сьогодні 88 Читать новость на русском
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Еліна Світоліна дуже легко розпочинає боротьбу за трофей "Великого шолому".

Перша ракетка України, яка отримала на Australian Open 11-ий номер посіву, просто не помітила на корті казахську тенісистку Галину Воскобоєву. У першому сеті наша спортсменка не віддала суперниці жодного гейму. А в другій частині гри спокійно довела справу до перемоги. У підсумку 6:0 та 6:2 й Еліна Світоліна проходить в 1/16 фіналу, де зустрінеться із американкою Джулією Бозерап.

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А от чинна представниця першого місця в рейтингу WTA Ангелік Кербер у непростому матчі розібралася із Лесею Цуренко. Німкеня зуміла взяти вже першу подачу українки й легко виграти стартовий сет. Однак українка переломити хід поєдинку в другій частині гри. У заключний же періоді матчу Кербер зібралася й продемонструвала, чому вона перша ракетка світу. У підсумку – 2:6, 7:5 і 2:6 і Леся Цуренко припиняє боротьбу вже у першому раунді основної сітки.

Ще одна наша тенісистка Катерина Козлова також пакує валізи додому після старту на турнірі. Попри вперту боротьбу, українка поступилася колишній першій ракетці світу Вінус Вільямс – 6:7 і 5:7.

Не знайшов протидії чинному лідерові чоловічого рейтингу Енді Маррею й Ілля Марченко. Перша ракетка України у боротьбі поступився у першому сеті - 5:7. В другій частині матчу британець зумів здолати нашого тенісиста лише на тай-брейку. І лише в заключній частині зустрічі Маррей без проблем довів свою перевагу – 6:2 і відправив Іллю Марченка додому вже після першого раунду турніру.

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Теги: Теніс Австралія
Джерело: 24 Канал
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