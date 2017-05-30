Статки відомого судді не відповідають його декларації: розслідування

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Суддя Олександр Бобровник відомий громадськості через розгляд резонансних справ Романа Насірова, Олександра Онищенка, Юрія Іванющенка, Костянтина Кулика, Андрія Пасішника та Миколи Мартиненка. У своїй е-декларації працівник Солом'янського райсуду Києва вказав не всіх родичів та статки.
Судячи з декларації, працелюбний суддя самотньо живе в квартирі площею 45 квадратних метрів. Але в своєму аккаунті в соціальній мережі Facebook він, на відміну від декларації, вказує дружину Любов Одинець. Крім того, на засіданнях суду Олександр Бобровник часто можна побачити з обручкою.
Вкінці 2016 року Любов Одинець придбала квартиру в новобудові в центрі Києва. Наразі така нерухомість може коштувати приблизно 70 тисяч доларів.
Також в декларації відсутня інформація щодо автомобілей, які належать, або знаходяться у користуванні пана Бобровника. Проте в ста метрах від суду він паркує автомобіль "Mitsubishi Pajero" 2007 року випуску, записаний на батька. А донька Любові Одинець від першого шлюбу Олександра, ділиться з друзями в соціальній мережі фотографіями біля "Lexus IS 250", який теж оформлений на батька Олександра Бобровника.
Повний випуск програми "Наші гроші" дивіться тут.