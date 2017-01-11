"Статуя Свободи" у Львові засяє новими барвами

У Львові завершилась реставрація скульптури "Ощадність", яку часто називають "Статуєю Свободи",

Як під час наради повідомила начальниця управління охорони історичного середовища Львова Лілія Онищенко, найближчим часом навколо пам’ятки архітектури облаштують підсвітку, передає Zaxid.net.

Завершилась реставрація статуї "Ощадність" на проспекті Свободи. Реставратори працювали на значній висоті, ціле літо та осінь вони піднімалися риштуваннями. У процесі робіт з’ясувалося, що промені на короні раніше були позолочені. Тож на променях виконали позолоту сусальним золотом. Також золотою фарбою пофарбували полум’я факелу. Зараз працюємо над підсвіткою скульптури. Найближчим часом освітлення, яке виконується з кошти меценатів, буде функціонувати,

– зазначила вона.

Зауважимо, що скульптуру "Ощадність" почали реставрувати ще в липні 2016 року. Тоді роботи тривали близько півроку, а їхня загальна вартість становила 467 тисяч гривень: частину коштів виділили з міського бюджету, решту зібрали благодійники.

Довідка: Скульптурна композиція "Рільництво. Ощадність. Промисловість" з 1891 року прикрашає Львівський музей етнографії та художнього промислу на проспекті Свободи, 15. Тоді її було встановлено на приміщенні Галицької ощадної каси. Архітектурну композицію створив львівський скульптор італійського походження Леонард Марконі. Скульптура понад сто років не реставрувалася.

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