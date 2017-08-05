18:45
5 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Як постраждав Путін через риболовлю. Росіяни знову б’ються за харчі
Вєсті Кремля
00:56, сьогодні
Вєсті.UA. Війни Ляшка. Скільки українців відправились у РФ з початку року
Вєсті.UA
20:46, 4 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 17:00: Загибель екс-нардепки Бережної. Оголений Путін
Випуск новин
17:59, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА

Страшне самогубство в Києві: чоловік підірвав себе гранатою

13:32, сьогодні 546 Читать новость на русском
В Києві чоловік підірвав себе гранатою
В Києві чоловік підірвав себе гранатою / Fakty.ictv.ua

У п’ятницю, 4 серпня, у Святошинському районі Києва чоловік скоїв самогубство. За попередньою інформацією, загиблий підірвав себе.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Згідно з повідомленням, перехожі повідомили правоохоронцям про те, що у лісі неподалік від озера Нивка (село Катеринівка) було виявлено мертвого чоловіка. На виклик прибула слідчо-оперативна група, яка ретельно оглянула місце події.

Читайте також: Подвійне самогубство: закохані трагічно покінчили з життям у Миколаєві

Зазначається, що в чоловіка були численні травми обличчя, рук та грудей, які характерні для мінно-вибухового удару. Правоохоронці встановили особу загиблого, який виявився 44-річним уродженцем Кіровоградської області, зареєстрованим на Полтавщині.

При відпрацюванні прилеглої території вилучені деформовані фрагменти, імовірно, гранати, документи та особисті речі загиблого. Біля тіла виявлена воронка. Експерти припускають, що чоловік накрив собою гранату, а після вибуху його відкинуло,
– розповів начальник Святошинського управління поліції Володимир Ткаченко.

Так, наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство із додатковою правовою кваліфікацією – самогубство. Встановлюються всі обставини і причини події.

Теги: Новини України Жертви Новини Києва Кримінальні новини Самогубство
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Ірина Бережна загинула: що відомо про колишню
сьогодні, 18:01 Ірина Бережна загинула: що відомо про колишню "регіоналку"
4002
Государство – это я
сьогодні, 17:00 Государство – это я
Павло Казарін 358
СССР пошел на дно под аккомпанимент взрывов в Афгане. Когда это же случится с РФ?
сьогодні, 15:55 СССР пошел на дно под аккомпанимент взрывов в Афгане. Когда это же случится с РФ?
Ян Валетов 1289
На що українці витрачають більшість грошей: сумна статистика
сьогодні, 14:12 На що українці витрачають більшість грошей: сумна статистика
2589
Українці мають бути кращими за росіян і навіть європейців
сьогодні, 13:50 Українці мають бути кращими за росіян і навіть європейців
Борис Немировський 414
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Гонтарева розповіла про багатомільярдні махінації "ПриватБанку"
 10 квітня , 11:55
НАБУ обшукує Державне агентство лісових ресурсів
 20 червня , 15:45
В Авдіївці проблеми з водопостачанням через обстріли бойовиків
 4 червня , 11:35
Авдіївка знову залишилася без світла
 13 березня , 08:36
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук