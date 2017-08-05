Страшне самогубство в Києві: чоловік підірвав себе гранатою

У п’ятницю, 4 серпня, у Святошинському районі Києва чоловік скоїв самогубство. За попередньою інформацією, загиблий підірвав себе.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Згідно з повідомленням, перехожі повідомили правоохоронцям про те, що у лісі неподалік від озера Нивка (село Катеринівка) було виявлено мертвого чоловіка. На виклик прибула слідчо-оперативна група, яка ретельно оглянула місце події.

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Зазначається, що в чоловіка були численні травми обличчя, рук та грудей, які характерні для мінно-вибухового удару. Правоохоронці встановили особу загиблого, який виявився 44-річним уродженцем Кіровоградської області, зареєстрованим на Полтавщині.

При відпрацюванні прилеглої території вилучені деформовані фрагменти, імовірно, гранати, документи та особисті речі загиблого. Біля тіла виявлена воронка. Експерти припускають, що чоловік накрив собою гранату, а після вибуху його відкинуло,

– розповів начальник Святошинського управління поліції Володимир Ткаченко.

Так, наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство із додатковою правовою кваліфікацією – самогубство. Встановлюються всі обставини і причини події.