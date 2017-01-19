  • укр
  • рус
11:09
19 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля: Путін пишається повіями.
Вєсті Кремля
22:43, 17 січня
Вєсті.UA. Сироватка правди для нардепів. За що моляться кримчани
Вєсті.UA
22:02, 17 січня
Корупція в
ЦРУ
21:51, 17 січня
Випуск новин за 10:00: Новий голова Пентагону. Лавина в Італії
Випуск новин
10:41, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Сучасне з кримськотатарськими традиціями, - Джамала про майбутнє весілля

10:43, сьогодні 520 Читать новость на русском
Гості мають відчути дух кримськотатарського весілля
Гості мають відчути дух кримськотатарського весілля / ladyindress.com.ua

Українська співачка Джамала, яка нещодавно повідомила про свої заручини, розповіла журналістам, який буде її майбутнє весілля.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Теленеделе", інформує ТСН.

Як розповіла співачка, підготовку до весілля з Бекіром Сулеймановим вже розпочато.

"Буде веселе, сучасне кримськотатарське весілля. Хочу, щоб наші гості, які раніше не були на подібних заходах, відчули всю красу урочистості: східна їжа і музика, національні традиції і неповторний дух кримськотатарського весілля", – розповіла зірка.

Майбутня сім'я вже обзавелась квартирою у Києві, ремонт у домі робить наречений.

"Все контролює Бекір, тому що він краще за мене розбирається і в цифрах, і в термінах. Я дуже рада і вдячна йому за те, що взяв на себе ці турботи", — розповіла Джамала.

Нагадаємо, у листопаді Джамала повідомила,що її коханий Бекір Сулейманов зробив їй пропозицію. Співачка відповіла "так".

Теги: Музика Джамала LifeStyle
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Водохрестя: як святкують Йордан українці зараз і як це було в давнину
сьогодні, 11:00 Водохрестя: як святкують Йордан українці зараз і як це було в давнину
293
сьогодні, 08:19 "Не дожить бы": в оккупированном Луганске становиться страшно стареть
Ольга Черненко 1427
Скандал і виключення Савченко та вогневі точки Росії в Криму, – головне за добу
сьогодні, 08:06 Скандал і виключення Савченко та вогневі точки Росії в Криму, – головне за добу
1 3675
Да здравствует безвиз, да здравствует коррупция, или Что такое безвизовый режим для украинцев
18 січня, 22:33 Да здравствует безвиз, да здравствует коррупция, или Что такое безвизовый режим для украинцев
Ілля Кенігштейн 3595
12 фактів про
18 січня, 20:01 12 фактів про "Щедрик", яких ви не знали
Настя Сукач 1118
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук