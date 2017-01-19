Сучасне з кримськотатарськими традиціями, - Джамала про майбутнє весілля

Українська співачка Джамала, яка нещодавно повідомила про свої заручини, розповіла журналістам, який буде її майбутнє весілля.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Теленеделе", інформує ТСН.

Як розповіла співачка, підготовку до весілля з Бекіром Сулеймановим вже розпочато.

"Буде веселе, сучасне кримськотатарське весілля. Хочу, щоб наші гості, які раніше не були на подібних заходах, відчули всю красу урочистості: східна їжа і музика, національні традиції і неповторний дух кримськотатарського весілля", – розповіла зірка.

Майбутня сім'я вже обзавелась квартирою у Києві, ремонт у домі робить наречений.

"Все контролює Бекір, тому що він краще за мене розбирається і в цифрах, і в термінах. Я дуже рада і вдячна йому за те, що взяв на себе ці турботи", — розповіла Джамала.

Нагадаємо, у листопаді Джамала повідомила,що її коханий Бекір Сулейманов зробив їй пропозицію. Співачка відповіла "так".