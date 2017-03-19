Суду варто встановити додаткові обмеження для Насірова, – експерт

Є застереження, що після того, як главу ДФС Романа Насірова випустили під домашній арешт, він може тим чи іншим способом впливати на слідство і учасників процесу.

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Тарас Чорновіл.

Насірову вдягнуть електронний браслет, але, здається, він не повинен цілодобово бути під домашнім арештом і може пересуватися містом. І це недолік. Тому що всі сили слідство кинуло на те, щоб виписати максимальну заставу і пропустили, що можна було зазначити в умовах звільнення цілодобове перебування під домашнім арештом,

– говорить експерт.

Далі, за словами політолога, за рішенням суду можна встановити прослуховування телефонів тощо, щоб мінімалізувати його контакти із зовнішнім світом. А всім, з ким би зустрічався Насіров, надати статус свідка і почати їх викликати на допити. Це, вважає він, відіб'є у багатьох бажання.

Водночас Тарас Чорновіл зауважив, що суд не міг встановити суму застави більше, ніж 100 мільйонів гривень. Очевидно, відзначає він, що в Насірова є два мільярди гривень (таку суму вимагав САП – "24") і більше. Але якби суд встановив таку суму, то адвокати мали б підстави для оскарження. Вони б подали позов в ЄСПЛ, доводячи упереджений підхід тощо.

Сума застави має корелюватися не із завданими збитками державі, а з майновим станом підозрюваного. Застава – це не покарання, а упередження від утечі. Але застава не забезпечує можливість впливу особи на свідків і інших учасників процесу,

– зазначає Чорновіл.

За його словами, запобігати цьому вже повинно слідство. Треба зафіксувати тих, на кого Насіров може тиснути і допитати їх. Також треба вилучити всі документи, які Насіров ще може знищити.

"Базові документи у слідства, очевидно, є. Але справа, по якій його зараз судять, дуже неоднозначна. Невідомо чи НАБУ виграє – треба шукати інші. Там, думаю, на весь КПК можна знайти підстави. І ці документи зараз можуть зникнути", – вважає Тарас Чорновіл.

Нагадаємо, ввечері 16 березня Романа Насірова випустили з СІЗО і він дав перший коментар журналістам. Заставу в розмірі 100 мільйонів гривень за Насірова внесла дружина Катерина Глімбовська.

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