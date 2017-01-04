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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Суперник Ломаченка не хоче реваншу з боксером

21:58, сьогодні 1655
Василь Ломаченко
Василь Ломаченко / Бокс

Мексиканський боксер Орландо Салідо, який завдав єдиної поразки в профі-кар'єрі українцеві Василю Ломаченку, відмовився від реваншу з ним, оскільки віддав перевагу іншому бою.

Про це в інтерв'ю Ring TV розповів менеджер Салідо Шон Гіббонс.

"Орландо сказав мені: "Ей, чому я повинен битися з Ломаченком, якщо я знаю, що він буде бігати і клинчувати, в той час як я можу провести мексиканський боїще з Франсіско Варгасом, бій з яким люди реально хочуть бачити. Ломаченко цікавий тільки самому собі", – заявив Гіббонс.

Нагадаємо, Василь Ломаченко розповів про те, що наступний його поєдинок буде проти мексиканця Орландо Салідо в 20-х числах березня.

Теги: Україна Бокс Ломаченко-Салідо Василь Ломаченко
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