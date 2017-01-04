Суперник Ломаченка не хоче реваншу з боксером

Мексиканський боксер Орландо Салідо, який завдав єдиної поразки в профі-кар'єрі українцеві Василю Ломаченку, відмовився від реваншу з ним, оскільки віддав перевагу іншому бою.

Про це в інтерв'ю Ring TV розповів менеджер Салідо Шон Гіббонс.

"Орландо сказав мені: "Ей, чому я повинен битися з Ломаченком, якщо я знаю, що він буде бігати і клинчувати, в той час як я можу провести мексиканський боїще з Франсіско Варгасом, бій з яким люди реально хочуть бачити. Ломаченко цікавий тільки самому собі", – заявив Гіббонс.

Нагадаємо, Василь Ломаченко розповів про те, що наступний його поєдинок буде проти мексиканця Орландо Салідо в 20-х числах березня.