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Супрун розповіла про корупцію у медицині та методи боротьби з нею

18:55, сьогодні 740 Читать новость на русском
Уляна Супрун
Уляна Супрун / УНІАН

Корупція є закоріненою у всіх системах в Україні, а для боротьби з нею потрібен час.

Таку заяву зробила виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у коментарі BBC.

Корупція закорінена у всіх системах в Україні, від народження дитини, отримання вакцин, місця у дитячому садочку, дитячому будинку, школі, університеті, інтернатурі, на роботі – на жаль, це існує від самого початку та до кінця. Аби люди відвикли від того, що це нормально, потрібен час. Бо зараз люди бачать це нормою. Але це не правильно, не етично, аморально і протизаконно,
– зауважила чиновниця.

Також міністр пояснила, як свого часу вакцини було задіяно у корупційних схемах.

Тендери проводили під одного виробника, закуплені вакцини передавали регіонам, а там за них брали гроші, хоча вони безкоштовні. Крок за кроком, через вакцини, ліки, які ми закуповуємо через міжнародні організації, ми боремося проти корупційних схем,
– зазначила посадовець.

За її словами, лікарі беруть "подяку" від пацієнтів, тому що вони дуже мало заробляють, а такий підхід є неправильним.

Тож ми змінюємо систему фінансування, аби лікарі отримували за кожного пацієнта гроші напряму. Якщо вони матимуть по 2 тисячі пацієнтів, вони зароблятимуть набагато більше, ніж зараз. Як і повинні. Тобто, хто більше працюватиме – більше зароблятиме. Стара система оплачувала інфраструктуру, електрику, будинки, і дуже мало лишає на зарплати медпрацівників, а для пацієнтів – взагалі нічого. Ми даємо гроші на тих людей, які прописані, а не на тих, які насправді там проживають. Тобто гроші йдуть за якимись папірцями. Але гроші мають іти за пацієнтом,
– резюмувала Супрун.

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Теги: Україна Політика Міністерство охорони здоров’я Здоров'я Лікування Уляна Супрун Корупція
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